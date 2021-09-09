Экология и искусственный интеллект. Челябинские ученые работают над 17 проектами в рамках Уральского НОЦ

В Челябинске проходят мероприятия в рамках празднования Дней науки в Челябинской области. Сегодня губернатор Алексей Текслер принял участие в научной сессии Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня "Передовые производственные технологии и материалы", которая прошла на площадке Южно-Уральского государственного университета, передает корреспондент Накануне.RU.

"Первая встреча ключевых участников Уральского научно-образовательного центра на территории Челябинской области проходит в знаковый для нас год – Год науки и технологий. Считаю, что именно научное направление является приоритетным в работе Уральского НОЦ. Уверен, что дни науки станут мощным импульсом и мотиваций в первую очередь для молодых ученых нашего региона в их стремлении заниматься научными исследованиями на благо нашего региона и всей страны", - обратился к участникам сессии Алексей Текслер.

Глава региона отметил, что в общем "портфеле" НОЦ от Челябинской области сформировано 17 проектов из 47, предложенных от всех трех регионов участников. Эти проекты развивают как базовые, так и совершенно новые компетенции по направлениям экология, искусственный интеллект, аддитивные технологии и ряд других.

Челябинскую область в Уральском НОЦ представляет 18 ведущих организаций – более тысячи специалистов из трех университетов и 15 предприятий. Область поддерживает проекты НОЦ как бюджетными средствами, так и привлекая частных инвесторов. В прошлом году в проекты было инвестировано почти 500 млн рублей.

В "основной портфель" НОЦ от Челябинской области вошли три проекта. Один из них проект двигательной установки и системы управления с искусственным интеллектом ракетно-космического комплекса с многоразовой ракетой-носителем. Уникальность проекта состоит в полной возвращаемости ракеты, что гарантирует ее многоразовое использование. В результате в четыре раза снизятся затраты по выводу полезной нагрузки космического аппарата, рекордно уменьшатся сроки запуска ракеты. Реализация проекта в полном объеме к 2030 году позволит России контролировать значительную часть мирового рынка коммерческих пусков и 30 процентов мирового космического грузопотока. При этом, производство новой космической техники будет целиком локализовано в России. Для Челябинской области проект имеет мощный социально-экономический эффект за счет развития кадрового потенциала и новых компетенций.

"Мы рассчитываем на то, что благодаря проекту уже к 2030 году у нас появится более десяти тысяч высококвалифицированных, а значит и высокооплачиваемых рабочих мест. На них придут наши местные молодые научные и производственные кадры. Мы уже в начале октября запланировали провести демонстрационные пуски в научно-исследовательском институте машиностроения. В случае успеха, мы обеспечим следующий этап развития этого проекта и будем двигаться дальше", - отметил губернатор.

Также в "основной портфель" вошли проекты по разработке и постановке на высокотехнологичное производство систем управления комплексным транзисторным преобразователем и создание высокотехнологичного производства семейства транспортных средств "Арктический автобус".

Проект "Арктический автобус" разработан ЮУрГУ совместно с автозаводом "Урал". В 2021 году проект выиграл финансирование по 218 постановлению правительства РФ. Сейчас проводятся исследовательские работы для начала эскизного проектирования. Этот проект позволит использовать более эффективно в Арктике транспорт для решения любых задач. К концу года запланирована разработка эскизного варианта, технической документации, а также проведение патентных исследований. Параллельно ведется работа по созданию высокотехнологичного производства унифицированного семейства транспортных средств по смежному проекту "Арктический автопоезд".

Очень важный для Челябинской области проект – это система управления экологическими рисками промышленных предприятий.

"Для нас этот проект крайне актуален в силу того, что экология одна из тех задач, которая сегодня стоит перед регионом. Мы в ближайшие годы должны существенно сократить объемы выбросов. На первый план выходят вопросы мониторинга и контроля за промышленными предприятиями для безусловного обеспечения тех параметров соглашений, которые между нами подписаны по снижению экологических выбросов", - подчеркнул Алексей Текслер.

В частности, предлагается внедрить комплекс экологического мониторинга и прогнозирования под названием "Экомонитор". Он позволит отслеживать в режиме реального времени распространение загрязняющих веществ на прилегающей к предприятию территории, а также моделировать сценарии распространения загрязняющих веществ с учетом прогноза погоды.

"Экомонитор" дает визуализацию распространения и изменения концентрации, далее рассчитывает их рассеивание. В результате мы можем отслеживать состояние атмосферы на интересующей территории. Этот проект напрямую связан с той работой, которую мы в течение нескольких лет ведем. Вы знаете, что у нас система мониторинга уже существует, мы создали специальное бюджетное учреждение. У нас стоит почти два десятка мониторинговых станций по всему городу, мы распространяем сейчас этот проект на другой город. Проект "Экомонитор" призван усилить и поднять на новый уровень ту работу, которую мы планируем сделать. Фактически мы ставим перед собой задачу, чтобы в автоматическом режиме в случае нарушения промышленные предприятия получали предписание и штраф, как например, это происходит на автомобильной дороге, когда кто-то превышает скорость. Наша задача сделать тоже самое в режиме реального времени, и мы считаем, что такой подход позволит обеспечить решение задач по улучшению экологического состояния в регионе", - рассказал глава области.

В настоящий момент все эти проекты находятся в активной стадии реализации. Перед Уральским НОЦ стоит задача объединить усилия научного сообщества и промышленных предприятий для решения практических задач.

"В основу деятельности центра положена партнерская модель. Это действительно объединение усилий трех промышленных регионов. Мы понимаем, что без партнерства, без сотрудничества невозможно решить комплексные научно-технологические задачи, которые выходят уже на мировой уровень. Сегодня целый ряд проектов НОЦ уже показали свою результативность и вызвали очень серьезный отклик у промышленных партнеров. Важно, что в рамках НОЦ не только объединяют свои усилия промышленные партнеры и научно-образовательные центры, но и органы государственного управления. Очень серьезное внимание этому уделяют. В Челябинской области целая программа по поддержке науки сейчас реализуется", - рассказал ректор Уральского федерального университета, председатель управляющего совета Уральского НОЦ Виктор Кокшаров.

При этом председатель Уральского отделения РАН, вице-президент Российской академии наук Валерий Чарушин обратил внимание на необходимость вовлечения в реализацию проектов Уральского НОЦ индустриальных партнеров.

"К сожалению, целый ряд проектов не имеют пока официальной поддержки со стороны индустриальных партнеров. Есть интересные проекты по уничтожению стойких органических загрязнителей, по регенерации углеродного волокна. Однако сегодня мы пока в нашем портфеле не имеем официальных согласий индустриальных партнеров по поддержке этих проектов. Индустриальные партнёры — это важнейшее звено научно-образовательных центров, особенно важно вовлечение крупных предприятий. Тех предприятий, которые способны реализовать масштабные проекты. Мы высоко ценим те отношений, которые сложились у институтов Уральского отделения с Росатомом, Роскосмосом, Роснефтью, ММК. Фактически от развития этих связей и будет зависеть успех нашего научного образовательного центра", - подчеркнул он.