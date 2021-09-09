В Надыме ребенка-инвалида избили и украли у него банковскую карту
В Надыме следователи возбудили уголовное дело по факту избиения и ограбления мальчика-инвалида, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.
"По данным следствия, в городе Надыме 8 сентября 2021 года у несовершеннолетнего, 2009 года рождения, с применением насилия похищена банковская карта, принадлежащая матери потерпевшего. Мальчику причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.
В соцсетях была информация о том, что нападавшие - тоже подростки, но постарше.
Поручение возбудить уголовное дело отдал глава СКР Александр Бастрыкин. Ход расследования уголовного дела находится под контролем центрального аппарата.