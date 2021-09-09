09 Сентября 2021
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Уральский ФО
уголовное дело (2016) | Фото: skr.su

В Надыме ребенка-инвалида избили и украли у него банковскую карту

В Надыме следователи возбудили уголовное дело по факту избиения и ограбления мальчика-инвалида, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР региона.

"По данным следствия, в городе Надыме 8 сентября 2021 года у несовершеннолетнего, 2009 года рождения, с применением насилия похищена банковская карта, принадлежащая матери потерпевшего. Мальчику причинены телесные повреждения", - говорится в сообщении.

В соцсетях была информация о том, что нападавшие - тоже подростки, но постарше.

Поручение возбудить уголовное дело отдал глава СКР Александр Бастрыкин. Ход расследования уголовного дела находится под контролем центрального аппарата.

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Теги: ребенок, инвалид, кража, уголовное дело



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