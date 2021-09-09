Вышел трейлер четвертой "Матрицы"

Кинокомпания Warner Bros. представила первый трейлер новой "Матрицы". Спустя 20 лет после премьеры первой части культовой трилогии выходит часть "Матрица. Воскрешение". В российский прокат фильм выйдет 16 декабря (а в США, кстати, только 22 декабря).

В отличие от ставших классикой первых трех фильмов продолжение снято только Ланой Вачовски – трансгендерной женщиной, которая ранее была одним из братьев-режиссеров Вачовски (ее брат и соавтор за это время тоже совершил гендерный переход, но участвовать в съемках новой матрицы не стал).

В главных ролях заняты Киану Ривз и Керри-Энн Мосс, а вот Лоуренс Фишборн (Морфеус) и Хьюго Уивинг (агент Смит) не стали сниматься в продолжении.