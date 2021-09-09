Медногорские металлурги признаны лидерами экономики Оренбуржья

Медногорский медно-серный комбинат (предприятие металлургического комплекса УГМК) удостоен двух высоких наград в региональном конкурсе "Лидер экономики" Оренбургской области. Об этом сообщили в пресс-службе УГМК.

Областной конкурс "Лидер экономики" проводится в 21-й раз. С каждым годом интерес к нему со стороны бизнес-сообщества растет. Так, число претендентов на награды конкурса в этом году составило порядка девятисот. В числе уже не первый год свои позиции подтверждает Медногорский медно-серный комбинат, где за последние пять лет производство основной продукции выросло с 40283 до 55617 тонн за один календарный год. По итогам работы за 2020 год комбинат уплатил рекордную сумму налогов в бюджеты всех уровней в размере 1,4 млрд рублей (184% к уровню 2019 года).

"За годы действия конкурса сформировался золотой фонд "Лидеров экономики". Это предприятия, которые из года в год улучшают результаты своей работы и неизменно остаются в лидерах. Ориентир нашей совместной с бизнесом работы – достижение национальных целей развития. Важнейшие из них – рост производительности труда, заработной платы работников, сохранение жизни и здоровья людей", - сказал на церемонии награждения губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

Добавим, что обладателем золотого знака "Лидер экономики" для организаций с численностью более 1,5 тыс. человек, помимо Медногорского МСК, стало еще одно предприятие Уральской горно-металлургической компании – Гайский горно-обогатительный комбинат, основной поставщик медного концентрата на ММСК.

"Наши успехи в производственной деятельности – это результат отлаженного взаимодействия с партнерами по УГМК, в том числе и с Гайским ГОКом, свидетельство устойчивой работы коллектива комбината, инвестиций в модернизацию действующего производства, строительства новых объектов, приобретение современного высокотехнологичного оборудования и техники", - подчеркнул генеральный директор ММСК Ильфат Исхаков.

Вторая награда ММСК – победитель в номинации "Лидер энергоэффективности". На медно-серном комбинате с 2018 года внедрена и успешно действует система энергетического менеджмента по стандарту ISO 50001, что отражается на эффективной производственной деятельности металлургического предприятия. Так, по итогам работы ММСК за 2020 год в рамках Программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности было выполнено девять мероприятий с фактической экономией в 23 млн рублей.