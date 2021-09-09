09 Сентября 2021
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Многодетные семьи, участок для многодетных семей (2017) | Фото: https://vk.com/

Многодетные семьи в Новосибирской области получат дополнительные меры социальной поддержки

Многодетные семьи в Новосибирской области получат дополнительные меры социальной поддержки. Соответствующий закон был сегодня рассмотрен на заседании комитета Законодательного собрания региона.

Проект представила исполняющая обязанности министра труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева. Согласно документу, вносятся изменения в закон Новосибирской области от 30 сентября 2011 года № 125-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области", связанные с расширением направлений расходования средств или части средств областного семейного капитала.

Коррективы в статьи расходов связаны с пандемией коронавируса.

"Это инициатива жителей моего округа, многодетных родителей, которые обратились ко мне за помощью. Вопрос обострился в период пандемии, когда было массово задействовано дистанционное образование. Родители рассказали, что не могут использовать материнский капитал, хоть он и областной, на приобретение необходимой техники. И, конечно же, я очень благодарен социальному комитету Заксобрания и его председателю Игорю Гришунину за поддержку этой инициативы. Необходимо дать эту возможность, а далее это уже на усмотрение родителей – применять или не применять ее", - рассказал депутат Александр Аксёненко.

Кроме того, в целях устранения замечаний Контрольно-счетной палаты Новосибирской области проектом закона предлагается изменить наименование одного из направлений расходования средств областного семейного капитала. Теперь наименование будет звучать так: "на получение единовременной денежной выплаты на ребенка-инвалида".

"В результате рассмотрения вопроса решением комитета стало поддержать внесение изменений в областной закон и вынести его на рассмотрение сессии регионального парламента и рекомендовать его для принятия в первом чтении. Срок внесения поправок ограничен 7 октября 2021 года", - озвучил решение комитета председатель комитета Заксобрания Игорь Гришунин.

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Теги: Новосибирская область, многодетные, поддержка



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