Миллиардер Олег Дерипаска призвал к осознанному потреблению: "Нужно от чего-то отказываться"

Создатель "Русала" Олег Дерипаска, занимающий 37-ю позицию в российском списке богачей Forbes ($3,8 млрд), посоветовал начать умеренно потреблять. По его мнению, в будущем неизбежно придется сократить потребление.

"Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать — нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления. Но нужно от многих вещей отказываться — это единственный путь достижения равновесия", - заявил Дерипаска, выступая на Столыпинском форуме в Москве.