09 Сентября 2021
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Олег Дерипаска на ПМЭФ 2021 (2021) | Фото: forumspb.com

Миллиардер Олег Дерипаска призвал к осознанному потреблению: "Нужно от чего-то отказываться"

Создатель "Русала" Олег Дерипаска, занимающий 37-ю позицию в российском списке богачей Forbes ($3,8 млрд), посоветовал начать умеренно потреблять. По его мнению, в будущем неизбежно придется сократить потребление.

"Безусловно, нужно будет менять схему потребления, мы не можем столько потреблять, столько выбрасывать — нужно от чего-то отказываться. Об этом тоже никто не говорит. Все говорят о наращивании доходов, о стимулировании потребления. Но нужно от многих вещей отказываться — это единственный путь достижения равновесия", - заявил Дерипаска, выступая на Столыпинском форуме в Москве.

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Теги: олег дерипаска, потребление, миллиардер



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