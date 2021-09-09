В Казани представили эскизы медалей Универсиады-2023 в Екатеринбурге

Представлены эскизные проекты медалей Всемирных студенческих игр, которые состоятся в Екатеринбурге в 2023 году.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики Свердловской области, мероприятие прошло сегодня на форуме "Россия – спортивная держава" в Казани. Проекты министру спорта России Олегу Матыцину, президенту Татарстана Рустаму Минниханову и другим гостям выставки представил глава дирекции игр Александр Чернов.

По его словам, все три эскизных проекта призваны, в первую очередь, отразить дух Екатеринбурга. Один из них в дальнейшем будет утвержден официально.

Также в рамках форума состоялась церемония объединения символического наследия студенческих игр: медали, а также факелы Универсиады-2013 в Казани и Универсиады-2019 в Красноярске были переданы Чернову. Данные артефакты символизируют опыт проведения крупнейших спортивных событий в России за последние годы.

Напомним, Всемирные студенческие игры пройдут в Екатеринбурге с 8 по 19 августа 2023 года. Ранее сообщалось, что стоимость объектов Универсиады составит порядка 37 миллиардов рублей.