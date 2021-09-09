Лесоболотному комплексу в Новосибирске могут присвоить статус особо охраняемой природной территории

В новосибирском микрорайоне Шлюз состоялось выездное заседание комиссии Законодательного собрания Новосибирской области по экологии.

В повестке был единственный, но весьма важный вопрос - о возможности создания особо охраняемой природной территории "Шлюзовской лесоболотный комплекс "Сказочный". Общественные активисты, выступающие за придание статуса территории, покрытой лесным массивом, особо охраняемой, провели экскурсию, показали сосны возрастом несколько сотен лет, ручьи и болотистую местность с утками. Под рекреацию люди используют здесь примерно одну шестую часть из всех 513 гектаров леса, а остальная площадь фактически представляет собой заповедные места, где находятся краснокнижные виды флоры и фауны.

По словам сотрудника института цитологии и генетики Олега Костерина, в этом лесу можно увидеть лиственницы естественного произрастания, венерин башмачок, там обитают тритон обыкновенный, уж, совы, перламутровка непарная (дальневосточный вид бабочки).

Депутат Владимир Лаптев подчеркнул: "Мы пришли и увидели: здесь стоят вековые сосны, берёзы. Это настоящий лес, который нужно защитить. Ведь неспроста уважаемые жители этого района бьются уже не первый год, держат оборону, чтобы ни в коем случае не зашли сюда вандалы, не срезали все и не настроили дома и магазины.

Он подчеркнул, что сегодня даже сложно представить, что такое место сохранилось, и выразил однозначную поддержку инициативе жителей.

Депутат Александр Аксёненко отметил огромную заслугу общественников, в своё время отстоявших этот лес от застройки. "Они сохраняют этот лес, "легкие" для всего города Новосибирска. Сейчас мы стоим в лесу, но буквально за несколько метров от нас начинаются торфяники, болота, которые, по сути, как губка, впитывают в себя весь шлак, всю плохую экологию. И мы должны четко понимать, сейчас мы говорим не только о защите конкретного леса в Советском районе. Мы сейчас говорим об экологии города Новосибирска", - акцентировал внимание участников выездного заседания Александр Аксёненко.

Депутаты регионального парламента единогласно вынесли решение: предложить министерству природных ресурсов и экологии Новосибирской области представить на рассмотрение комиссии Заксобрания по экологии свои рекомендации по сохранению лесоболотного комплекса и по восстановлению его экосистемы.