09 Сентября 2021
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Политика
Индустриальный парк Югра (2021) | Фото: Накануне.RU

Индустриальный парк "Югра" полностью заработает в 2023 году

В Сургуте через два года будет полностью построен индустриальный парк "Югра". Всего проект стоит около 867 млн руб., передаёт корреспондент Накануне.RU

"Югра" - первый парк, получивший статус действующего. Строительство идёт в 2018-23 гг. На территории в 8,7 га в советское время была база комплектации. В момент начала стройки здания были в плохом состоянии, их перестроили. Первая очередь строительства включает в себя производственный цех, котельная, КПП (введена в 2020 г.), вторая - цех и склад (введут до конца сентября этого года), третья - административно-бытовой комплекс, склады, КТПН (введут в 2023 г.). Позже планируется реновация промышленной зоны.

Индустриальный парк Югра(2021)|Фото: Накануне.RU

Учредители "Югры" создали парк для развития города. Появилась территория, субъекты. Парк работает в нефтесервисном направлении и создан для того, чтобы снять с бизнеса "хозяйские" проблемы, чтобы его владельцы могли сосредоточиться на развитии своего дела. Пока из имеющейся у парка земли 3 га свободны.

Индустриальный парк Югра(2021)|Фото: Накануне.RU

Стоимость возведения "Югры" - 867,185 млн руб. (301,538 млн руб. - субсидия, остальное - внебюджетные источники). В первой очереди парка - шесть резидентов. Чтобы стать резидентом парка, надо соответствовать требованиям ОКВЭД, желательно быть представителем малого и среднего бизнеса. Из преференций, которые имеют резиденты,  - налоговые льготы. В индустриальный парк приезжают из других городов Югры ради обмена опытом и строительства аналогичных парков. Создатели "Югры" рассчитывают в итоге выйти на формулу "меняем производство на производство" и уйти от "меняем производство на жильё".

Индустриальный парк Югра(2021)|Фото: Накануне.RU

Один из резидентов - компания "ЛЕКС - Западная Сибирь". Она занимается производством насосов, качающих нефть из пробуренных скважин. Среди преимуществ продукции - высокий КПД, энергоэффективность - 10-30%. Компания поставляет продукцию не только нефтяным компаниям региона, но и за рубеж. Например, в Колумбию.

"Наше оборудование почти не требует монтажа. Погода влияния не оказывает", - рассказал представитель компании Дмитрий Стогниенко.

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Теги: индустриальный парк югра, резиденты



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