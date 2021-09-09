В Челябинске банде подростков огласили приговор за кражи из магазинов

В Челябинске вынесли приговор подросткам за кражи из магазинов. Обвиняемые в ночное время проникали в помещения и похищали товары, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Семеро местных жителей, пятеро их которых на момент совершения преступлений находились в возрасте от 14 до 17 лет, совершили 16 краж. В 2019 – 2020 гг. они проникали в магазины, разбивая окна и выбивая нижнюю вставку пластиковых входных дверей, и совершали хищение различных товаров.

Ущерб составил свыше 300 тыс. рублей.

Обвиняемые вину признали.

"С учетом личности 14-летнего подсудимого, совершившего большинство преступлений в период отбытия условного наказания по предыдущему приговору за аналогичные кражи, ему назначено наказание в виде 4 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии. Остальные несовершеннолетние приговорены к обязательным работам на срок от 80 до 100 часов. Двоим совершеннолетним соучастникам назначены условные наказания", - рассказали в областной прокуратуре.