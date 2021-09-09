"Россети" отремонтируют более 6 400 км ЛЭП на Урале в рамках подготовки к зиме

О мероприятиях ремонтной программы первый заместитель генерального директора – главный инженер ПАО "Россети" Андрей Майоров доложил на федеральном штабе по подготовке субъектов электроэнергетики УрФО к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов, который провел в Сургуте Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.



Также планируются ремонт свыше 2 600 единиц подстанционного оборудования, расчистка от растительности более 21 800 гектаров трасс ЛЭП. Общий объем финансирования составляет 9,5 млрд рублей.



Выполнение программы технического обслуживания и ремонта идет без отставания от графика, основные мероприятия будут завершены до 1 октября. Объем работ по ключевым номенклатурным позициям увеличен или сохранен в сравнении с прошлым годом.

Аварийный запас сформирован полностью. Обеспечена готовность 823 бригад для аварийно-восстановительных работ (более 4 200 человек и свыше 2 300 единиц спецтехники), 433 резервных источников питания совокупной мощностью 33,4 МВт.



Кроме того, Группа "Россети" реализует проекты, нацеленные на увеличение надежности, в рамках инвестиционной программы. До конца 2021 года будет завершена реконструкция подстанции 110 кВ "Горный Щит" и строительство подстанции 110 кВ "Полиметалл", которые участвуют в электроснабжении Екатеринбурга и обогатительной фабрики в Краснотурьинске. Также будет расширена подстанция 110 кВ "Батово", которая входит в схему электроснабжения одного из приоритетных объектов "Роснефти" – Эргинского кластера месторождений с начальными запасами 259 млн тонн нефти.



На территории УрФО в контуре компании "Россети Урал" на ремонт и эксплуатацию электрических сетей в 2021 году будет направлено 3,1 млрд рублей.

Компанию "Россети Урал" на федеральном штабе представлял генеральный директор Владимир Болотин.