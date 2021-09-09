Уход США из Афганистана привел к новому кризису - Путин

Главы стран-членов организации БРИКС сегодня проводят виртуальный саммит. В нем принял участие и российский президент Владимир Путин.

Главные темы для обсуждения – глобальная безопасность в свете проблем в Афганистане, а также борьба с коронавирусом и мировым экономическим кризисом.

Президент России прокомментировал ситуацию в Афганистане. "Уход США из Афганистана привел к новому кризису, неясно, как это повлияет на региональную и глобальную безопасность, - заявил Путин. – Новый виток кризиса в Афганистане связан с безответственными попытками навязать чужие ценности".

"Заметно деградировала система стратегической стабильности", - добавил Путин.