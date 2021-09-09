Рогозин ответил казахскому бизнесмену, отказавшемуся отдавать "Буран" России

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и гендиректор казахстанской частной РКК "Байконур" Даурен Муса поспорили в Facebook о принадлежности второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран".

В начале года экономический суд города Алматы отказал комитету госимущества и приватизации Министерства финансов республики Казахстан в возврате сохранившихся образцов космического корабля "Буран". СМИ писали, что суд отклонил решение о ликвидации акционерного общества "Ракетно-космическая компания "Байконур", на балансе которой находится макет и летный образец. Таким образом этот образец одного из крупнейших космических достижений Союза остался в частных руках. Другой экземпляр ранее пострадал при обрушении крыши корпуса на Байконуре, его в прямом смысле распилили и сдали в металлолом.

8 сентября Муса заявил, что вторым летным образцом советского "Бурана" владеет его компания, возвращать его бизнесмен не намерен.

"Хотят забрать, но кто им отдаст?" — отреагировал он на новость о том, что специалисты научно-производственного объединения "Молния" готовятся вернуть "Буран" в Россию.

Рогозин в ответ заявил, что вся ответственность за удручающее состояние второго летного экземпляра орбитального корабля "Буран", а также макета корабля и ракеты "Энергия-М", хранящихся на Байконуре, лежит на их нынешнем владельце.

"Вы несете персональную ответственность за состояние этих уникальных машин, но не предприняли ничего для их надлежащего хранения", - написал в своем аккаунте в Facebook гендиректор госкорпорации.

Их дальнейшее пребывание в этих корпусах грозит утерей матчасти, предупредил он.

По словам Рогозина, Мусе стоит "не писать гадости про российскую ракетно-космическую промышленность", в которой он ничего не соображает, а оценить риски такого "безответственного поведения как плохого собственника этих уникальных машин".

Глава "Роскомоса" добавил, что Москва без разрешения Астаны не планирует вывозить "Буран". Пока же российские специалисты регулярно оценивают техническое состояние двух "Буранов" и одной "Энергии-М", и оценки неутешительны, подчеркнул Рогозин.

Тем временем, в НПО "Молния" опровергли планы возвращать "Буран".

"От имени НПО "Молния" официально заявляем, что специалисты предприятия посетили космодром Байконур только с целью оценки технического состояния сооружений, в которых находятся космический корабль "Буран", его макет и макет ракеты-носителя "Энергия-М". Данные изделия не являются собственностью Российской Федерации, никаких планов по их транспортировке у НПО "Молния" не существует", - говорится в телеграм-канале "Роскосмоса".