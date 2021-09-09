"Ростсельмаш" создаёт новый завод по производству тракторов

В Ростове 6 сентября заложили первый камень на стройке нового тракторного завода. В торжественной церемонии принимали участие губернатор Ростовской области Василий Голубев, совладелец "Ростсельмаша" и лидер "Партии Дела" Константин Бабкин и генеральный директор компании "Ростсельмаш" Валерий Мальцев.

Само по себе строительство тракторов для "Ростсельмаша" не новость. Это обсуждалось ещё при его закладке в 1929 г., но даже у советской власти руки до этого не дошли. В 2008 г. компания "Ростсельмаш" приобрела в Канаде тракторное производство, а пять лет назад выпуск такой техники начали постепенно налаживать и в России. С тех пор тракторы производятся в Ростове. На сегодняшний день это порядка 1200 тракторов в год, и мощности существующей площадки заняты полностью, тогда как возникла необходимость в расширении и создании нового предприятия.

"У "Ростсельмаша" сейчас сформирован план и появилась возможность производить в перспективе семь семейств тракторов, кроме того есть планы производить дорожно-строительную, коммунальную технику. Есть планы расширения, над которыми сейчас работают инженеры. И под эти планы существующая площадка уже не годится, поэтому и возникла необходимость создать более масштабное тракторное производство. Оно будет раз в пять более производительным, чем существующее, и более гибким, ориентированным на производство небольших партий", — рассказал Константин Бабкин.

Площадь завода составит около 60 тыс. кв. м, на нем будут работать около 2 тыс. человек на выскотехнологичных и хорошо оплачиваемых рабочих местах. Это большой этап для руководства компании, не создававшего ранее с нуля таких производств.

Производство, действующее в Канаде, не закрывается, оно будет ориентировано на западные рынки. А завод в Ростове - на евразийский рынок. Это логично с точки зрения логистики и с точки зрения близости к потребителю, к технологическим и рыночным требованиям. Строительство завода станет важной вехой в процессе оживления производства сельскохозяйственной и строительно-дорожной техники.

"Постепенно меняется политика правительства, появляются меры поддержки, но робкие и нестабильные, так что пока инвестиции предприятий связаны с определённым риском. Руководители не всегда уверены, что эти заводы будут загружены и на них можно будет производить машины по разумной себестоимости. Они не уверены, что им не поднимут налоги, не поднимут цены на электричество, на металл. Тем не менее, многие руководители рискуют, вкладываются и надеются, что политика правительства и далее будет становиться более разумной, будет улучшаться", — подчеркнул Константин Бабкин.