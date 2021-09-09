Министры стран G20 подписались под принципом единого здоровья людей и животных

"Римский пакт" министров здравоохранения стран G20 после саммита, прошедшего на днях, содержит тревожные положения вроде того, что страны обязуются подчиняться ВОЗ и следовать целям "устойчивого развития" ООН.

"Мы еще раз подтверждаем приверженность глобальной солидарности и... координирующей роли ВОЗ", - сказано в тексте.

В документе написано сразу несколько положений, вообще не имеющих отношения ни к медицине, ни к здоровью. Сказано, что режим пандемии привел к росту насилия против женщин и девочек и ограничил доступ к "услугам репродуктивного здоровья" (имеются в виду аборты и контрацепция).

"Мы пытаемся сформировать более инклюзивный, гендерно ориентированный ответ для уверенного и устойчивого будущего. Принципы устойчивости, инклюзивности, транспарентности и справедливости должны быть в центре правительства при трансформации здравоохранения. Связи между здоровьем людей и животных, пищевыми цепочками, окружающей средой, включая изменения климата, деградацию экосистемы, вторжение в естественные системы и потерю биоразнообразия, должны решаться через принцип Единого здоровья, опираясь на техническое лидерство и главенствующую роль ВОЗ, Продовольственную и сельхозорганизацию ООН, Всемирную организацию по охране животных, Программу ООН по окружающей среде – чтобы обеспечить благоденствие для всех", - говорится в пакте.

Здесь обращает на себя внимание ряд деталей. Под предлогом ковида заявлена цель продвижения гендерной идеологии. Далее, здоровье людей приравнено к здоровью животных (интересное "благоденствие"). Сюда почему-то включено изменение климата и, возможно, самое опасное, принцип "единого здоровья" под главенством ВОЗ и других структур, включая Всемирную организацию по охране животных.

В "Римском пакте" делается ряд других заявлений: о поддержке генных технологий и новых экспериментальных генно-инженерных вакцин, обмене генетическими данными людей, о "пропаганде уверенности в вакцинах", о глобальной вакцинации как "всеобщем благе", о создании единой глобальной системы здравоохранения под управлением глобальных структур. Характерно, что об исследованиях безопасности вакцин или об учете нежелательных явлений не сказано ничего.

В целом документ представляет собой набор утверждений о том, что нужно подчиниться некоему глобальному центру, так как без него проблем не решить. К сожалению, об этом почти не пишут, ограничиваясь только упоминаниями о доступе к вакцинам. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что на саммите "Спутник V" назвали лучшей вакциной в мире. Но он ничего не сказал о содержании документа, который подписал.

Там также говорится, что в ноябре 2021 года состоится Специальная сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения, на которой скорее всего будет заключено глобальное пандемическое соглашение, которое в корне изменит жизнь людей. Страны возьмут на себя обязательства подчиняться ВОЗ, отмечает директор Центра геополитики Института фундаментальных и прикладных исследований МосГУ Ольга Четверикова.

Представитель итальянского отделения ЮНИСЕФ Андреа Якомини, принявший участие в конференции, подчеркнул, что "Римский пакт" станет настоящей революцией, которая коснется каждого.