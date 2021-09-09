17 сентября будут работать школы, в которых можно развести учащихся и голосующих - Минпросвещения

В пятницу, 17 сентября, российские школы будут работать, если в них возможно будет развести потоки учащихся и голосующих. Где такой возможности нет – проведут внешкольные занятия, сообщил первый замминистра просвещения России Александр Бугаев.

Напомним, 17, 18 и 19 сентября в России пройдет единый день голосования. Будут выбирать депутатов Госдумы, в ряде регионов – губернаторов и заксобрания, также пройдут выборы в муниципалитетах и довыборы различных уровней.

"17 числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы. Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день. Там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то это никоим образом не должно сказываться, где это сделать невозможно - существует огромное количество мероприятий... которые будут организованы (вне школы)", - цитирует Бугаева РИА Новости.

Ранее Центризбирком рекомендовал школам провести 17 и 18 сентября занятия вне школ.