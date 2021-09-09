Выборы в Югре могут стать самыми конкурентными в истории региона

В Югре провели телефонный вопрос о выборах. Респондентов спрашивали, за какую бы партию они проголосовали, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, передает корреспондент Накануне.RU.

Ожидается, что выборы 2021 года станут самыми конкурентными в новейшей истории региона. В кампании в думу ХМАО принимают участие сразу восемь политических партий. Среди них как традиционные парламентские организации: "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За Правду", так и новые для округа силы – "Коммунисты России", "Российская партия свободы и справедливости", "Партия пенсионеров", "Родина".

Социологические исследования проходили с 1 по 5 сентября. Было опрошено 2 тыс. человек - местные жители в возрасте от 18 лет. Публикация результатов опроса в СМИ была осуществлена на бесплатной основе в рамках информирования о выборах.

Автором исследования стала "Северная консалтинговая медиагруппа". На фоне других партий у "ЕР" самые высокие показатели: "Единая Россия" (45,1%). На втором месте КПРФ (16,9%), на третьем – ЛДПР (12,9%). Далее идет СРЗП (5,6%), "Российская партия свободы и справедливости" (4,5%), "Коммунисты России" (4,2%), "Партия пенсионеров" (3,6%), "Родина" (1,3%). Еще 5,9% не определились со своими предпочтениями.

По оценкам экспертов-политологов, участие в выборах большого количества партий свидетельствует об активной политической жизни территории. Для людей это возможность выбрать того, кого они хотят, "на свой вкус и цвет".