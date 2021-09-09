Движение по улице Строителей в Перми будет запущено на месяц раньше срока

Движение по четырем полосам улицы Строителей от Куфонина до Желябова в Перми будет запущено в октябре, на месяц раньше планового срока. Ремонт объекта контролируется на всех уровнях - работы ведутся с участием федерального финансирования, по заказу краевого управления автодорог и транспорта, качество работ оценивают представители городских властей. Сейчас завершается первый этап ремонта.

Глава города Алексей Дёмкин, председатель Пермской городской думы Дмитрий Малютин, депутат Государственной Думы РФ Игорь Сапко и члены депутатской комиссии провели осмотр текущих работ на объекте. Сейчас работы практически завершены, вскоре будет установлен светофор, оборудован местный проезд к ближайшим домам, установлены шумозащитные экраны.

На участке от улицы Желябова до улицы Вишерской движение сохранится по двум полосам.

Руководитель Пермской гордумы Дмитрий Малютин акцентировал внимание подрядчика на культуре производства работ и организации для жителей удобных временных пешеходных дорожек. "Крайне важно, чтобы подрядчик не только безусловно соблюдал сроки, но и старался, как говорится, – перевыполнить план. И конечно мы следим, чтобы строители обеспечивали насколько возможно удобные и безопасные проходы для людей, соблюдали режим и культуру работ. Это для депутатов наиболее значимый показатель для контроля", - отметил он.

Малютин также напомнил, что впереди 300-летие Перми. "К этой дате предстоит привести в порядок немало дорог. Сегодня у нас и у администрации есть необходимый опыт, есть квалифицированные подрядчики, способные решать масштабные задачи. И это вселяет определенную уверенность в то, что пермские дороги год от года будут становиться лучше и лучше", - подчеркнул он.

Напомним, магистральная улица Строителей будет представлять собой четырехполосную улицу с разделительной полосой, тротуарами с двух сторон и велосипедной дорожкой. Она станет радиальной связью Западного и Восточного обходов Перми, осуществит транспортную связь Кировского района с центром города, разгрузит существующую сеть автомобильных дорог.

Работы первого этапа подходят к концу. По второму этапу строительства улицы Строителей ГБУ «Управление дорожного проектирования» Пермского края разработало и направило на государственную экспертизу проектную документацию. После получения положительного заключения и проведения конкурса по определению подрядной организации будет заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ. Предварительная дата заключения договора – октябрь 2021 года.