37-летняя москвичка выкинула новорожденную дочь в мусоропровод

В Москве 37-летняя женщина выкинула в мусоропровод своего дома новорожденную дочь. Девочку нашли в помещении мусоропровода дома на Литовском бульваре, ей не больше суток от рождения. В момент обнаружения ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет, видимых повреждений не было. Ребенка передали врачам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорождённого ребенка").

"Установлена женщина, оставившая новорожденную дочь в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили новорожденную. У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой", - сообщили в надзорном ведомстве.