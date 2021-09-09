09 Сентября 2021
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Происшествия Москва
мусоропровод (2018) | Фото: dskstroycity.ru

37-летняя москвичка выкинула новорожденную дочь в мусоропровод

В Москве 37-летняя женщина выкинула в мусоропровод своего дома новорожденную дочь. Девочку нашли в помещении мусоропровода дома на Литовском бульваре, ей не больше суток от рождения. В момент обнаружения ребенок был завернут в полиэтиленовый пакет, видимых повреждений не было. Ребенка передали врачам, сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.  

Было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч. 1 ст. 106 УК РФ ("Покушение на убийство матерью новорождённого ребенка").

"Установлена женщина, оставившая новорожденную дочь в мусоропроводе жилого дома на Литовском бульваре. Это 37-летняя москвичка, жительница дома, где обнаружили новорожденную. У женщины есть еще 15-летняя дочь, в отношении которой она лишена родительских прав. Девочка проживает с бабушкой", - сообщили в надзорном ведомстве.

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Теги: новорожденный, покушение на убийство, родительские права



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