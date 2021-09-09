Отопление в Екатеринбурге будут включать в два этапа

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона. Об этом градоначальник сообщил сегодня в своем Instagram.

По его словам, в этом году тепло в дома горожан начнет поступать с 14 сентября.

"Стартуем по традиции с детских садов, школ, больниц, потом жилфонд и нежилые объекты. К концу месяца батареи будут горячими во всех домах Екатеринбурга", - пообещал Орлов.

Также он опубликовал подробную инфографику по районам и этапам подключения. Всего планируется два этапа. Первый пройдет с 14 по 22 сентября, второй – с 23 по 30 сентября.

Большую часть домов планируется подключить уже на первом этапе.