Отопление в Екатеринбурге будут включать в два этапа
Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о начале отопительного сезона. Об этом градоначальник сообщил сегодня в своем Instagram.
По его словам, в этом году тепло в дома горожан начнет поступать с 14 сентября.
"Стартуем по традиции с детских садов, школ, больниц, потом жилфонд и нежилые объекты. К концу месяца батареи будут горячими во всех домах Екатеринбурга", - пообещал Орлов.
Также он опубликовал подробную инфографику по районам и этапам подключения. Всего планируется два этапа. Первый пройдет с 14 по 22 сентября, второй – с 23 по 30 сентября.
Большую часть домов планируется подключить уже на первом этапе.