"Погиб сам, пытаясь спасти другого человека": Путин начал совещание минутой молчания по Евгению Зиничеву

Владимир Путин начал сегодня заседание оргкомитета "Победа" минутой молчания.

"Начать придется с трагических событий. Вчера ушел из жизни министр чрезвычайных ситуаций Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство существует для того, чтобы спасать и помогать людям. И Зиничев до конца жизни исполнял свой долг: погиб сам, пытаясь спасти другого человека. Также, вы знаете, в Московской области вчера тоже произошла трагедия, унесшая жизни людей. Я вас прошу почтить минутой молчания память всех погибших наших граждан", - сказал президент России.