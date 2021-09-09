09 Сентября 2021
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Общество В России
Глава МЧС Евгений Зиничев (2021) | Фото: kremlin.ru

"Погиб сам, пытаясь спасти другого человека": Путин начал совещание минутой молчания по Евгению Зиничеву

Владимир Путин начал сегодня заседание оргкомитета "Победа" минутой молчания.

"Начать придется с трагических событий. Вчера ушел из жизни министр чрезвычайных ситуаций Евгений Николаевич Зиничев. Само ведомство существует для того, чтобы спасать и помогать людям. И Зиничев до конца жизни исполнял свой долг: погиб сам, пытаясь спасти другого человека. Также, вы знаете, в Московской области вчера тоже произошла трагедия, унесшая жизни людей. Я вас прошу почтить минутой молчания память всех погибших наших граждан", - сказал президент России.

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Теги: евгений зиничев, минута молчания, владимир путин



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