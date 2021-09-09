В ТПП обсудят промышленную политику в новой стратегии нацбезопасности РФ

27 сентября Совет ТПП РФ по промышленному развитию и конкурентоспособности экономики России проведёт заседание для обсуждения новой стратегии национальной безопасности РФ и ее реализации в области промышленной политики. Стратегия - это базовый документ планирования, определяющий приоритеты на долгосрочную перспективу и затрагивающий все сектора экономической политики.

Председатель Совета ТПП Константин Бабкин пояснил Накануне.RU, чем вызвана необходимость обсуждения документа для промышленников.

"Стратегия, подписанная в июле президентом России Владимиром Путиным, перечисляет основные угрозы для страны и намечает пути для противодействия им. Там, конечно, есть и военные угрозы, но отмечаются и угрозы для экономики. В документе обозначено, что нам обязательно нужно отходить от опоры на экспорт сырьевых ресурсов как основного источника пополнения бюджета и переходить к переработке этих ресурсов. Нужно делать денежно-кредитную политику более ориентированной на развитие, создавать рабочие места, в территориальном плане делать развитие более равномерным, а не свозить население в небольшое количество мегаполисов. То есть в этой стратегии правильно обозначены многие проблемы и общими словами намечены пути решения", - рассказал Константин Бабкин.

Он считает, что в целом власти сделали правильный "пас", со своей стороны промышленники и бизнесмены готовы строить заводы, разрабатывать новые модели продукции, но тогда документ должен быть подкреплен и изменением экономической политики. Чтобы развивать промышленность, загружать людей работой, нужно снижать налоги, необходима мягкая кредитно-денежная политика, активная внешнеторговая политика и протекционизм.

"Будем говорить, что надо возвращать в Россию резервные фонды, радикально снижать стоимость электричества, более активно регулировать цены на металл, на топливо на внутреннем рынке. Реализация этих предложений сможет вывести нашу страну на этап динамичного промышленного развития", - заключил он.