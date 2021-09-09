09 Сентября 2021
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Метроном Победы, тыл, ребенок, станок (2015) | Фото:

Еще 12 населенных пунктов России представлены к званию Город трудовой доблести

Оргкомитет "Победа" представил сегодня президенту России список из 12 городов, которым предлагается уже в этом месяце присвоить звание городов трудовой доблести – в память о трудовых подвигах жителей во время Великой Отечественной войны.

В список вошли Алдан (Якутия), Воркута, Дзержинск (Нижегородская область), Кемерово, Кострома, Лысьва (Пермский край), Мончергорск (Мурманская область), Ступино (Московская область), Оха (Сахалинская область), Сызрань (Самарская область), Чита. За эти города было собрано более 2,3 млн подписей россиян, также собраны исторические свидетельства подвижнического труда жителей. В Российской академии наук предложили также включить в список городов-кандидатов Бологое – крупный транспортный узел времен Великой Отечественной.

Всего звание городов трудовой доблести получили уже 32 населенных пункта страны. Памятные стелы уже установлены в Магнитогорске и Томске, еще в 11 городах ведется подготовка к установке стел. Владимир Путин предложил "Единой России" взять на себя обязательства по приведению во всех этих городах в порядок мест, связанных с историей трудовых подвигов.

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Теги: город трудовой доблести, кандидаты, великая отечественная война



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