На G20 "Спутник V" назвали лучшим препаратом для профилактики COVID, - Мурашко

Министры здравоохранения стран G20 назвали российский препарат от коронавируса "Спутник V" лучшей вакциной в мире, сообщил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают, лекарственный препарат, во всем мире и доверяют", - цитирует министра ТАСС.

Ранее Мурашко заявил, что важно формирование общих подходов к снятию ограничений на трансграничные перемещения тех, кто получил вакцину. Он считает, что странам-участницам G20 необходимо совместно признать сертификаты о вакцинации от COVID-19.