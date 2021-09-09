09 Сентября 2021
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самолет, Уральские авиалинии, транспортный следователь (2019) | Фото: ural-trans.sledcom.ru

СК подключился к истории с "Уральскими авиалиниями" и ребенком с ДЦП

В ситуации с ребенком с ДЦП, которого не пустили на рейс "Симферополь - Екатеринбург" с особым креслом, будет разбираться Следственный комитет.
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Ранее сообщалось, что у 10-летнего мальчика тяжелая степень ДЦП, из-за чего ему необходимо специальное позиционное кресло, которое позволяет комфортно сидеть на неприспособленных для таких людей креслах и стульях. Однако старший бортпроводник "Уральских авиалиний" не позволил пронести его в самолет.

В итоге матери пришлось три часа держать своего сына-инвалида на коленях. Позже в самой авиакомпании объяснили, почему это произошло.

Теперь в обстоятельствах будут разбираться следователи. Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю, по данному факту начата проверка.

"Следствием будет дана оценка действиям персонала авиакомпании при оказании услуг и соблюдении прав несовершеннолетнего, страдающего тяжелым заболеванием. По результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - заверили в ведомстве.

Напомним, также свою проверку проводит Свердловская транспортная прокуратура.

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Теги: СКР, ребенок, Уральские авиалинии



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