СК подключился к истории с "Уральскими авиалиниями" и ребенком с ДЦП

В ситуации с ребенком с ДЦП, которого не пустили на рейс "Симферополь - Екатеринбург" с особым креслом, будет разбираться Следственный комитет.

Ранее сообщалось, что у 10-летнего мальчика тяжелая степень ДЦП, из-за чего ему необходимо специальное позиционное кресло, которое позволяет комфортно сидеть на неприспособленных для таких людей креслах и стульях. Однако старший бортпроводник "Уральских авиалиний" не позволил пронести его в самолет.

В итоге матери пришлось три часа держать своего сына-инвалида на коленях. Позже в самой авиакомпании объяснили, почему это произошло.

Теперь в обстоятельствах будут разбираться следователи. Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Крыму и Севастополю, по данному факту начата проверка.

"Следствием будет дана оценка действиям персонала авиакомпании при оказании услуг и соблюдении прав несовершеннолетнего, страдающего тяжелым заболеванием. По результатам будет принято законное и обоснованное процессуальное решение", - заверили в ведомстве.

Напомним, также свою проверку проводит Свердловская транспортная прокуратура.