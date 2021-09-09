Крупную УК в Екатеринбурге хотят признать банкротом за миллионные долги

Крупную управляющую компанию в Екатеринбурге "УК "Чкаловская" могут признать банкротом. Исковое заявление с соответствующим требованием поступило в Арбитражный суд Свердловской области.

Истцом выступает АО "Екатеринбурггаз", который заявляет о непогашенной задолженности компании, которая исчисляется несколькими миллионами. Так за поставку газа на 7 сентября УК имела долг в 18,7 млн руб., а за техническое обслуживание газового оборудования еще 11,3 млн.

Помимо этого сегодня в картотеке также появилось исковое заявление в отношении управляющей компании от "Екатеринбургэнергосбыт". Исходя из данных в картотеке дел, сумма исковых требований составляет 7 млн 116 тыс. 644,95 руб.