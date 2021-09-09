09 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
Андрей Косилов (2020) | Фото: Накануне.RU

Суд в Челябинске оставил без изменения приговор Андрею Косилову по делу о ДТП

Седьмой кассационный суд оставил без изменения приговор бывшему вице-губернатору Челябинской области, руководителю холдинга "Равис" Андрею Косилову, осужденному к 2 годам ограничения свободы по делу о ДТП.

Кассационная жалоба была рассмотрена сегодня. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, приговор оставлен без изменения, жалоба – без удовлетворения.

Напомним, 10 февраля Аргаяшский районный суд признал Косилова виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Ему назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы с лишением права управления транспортными средствами на срок 2 года. Также суд частично удовлетворил исковые требования потерпевших в сумме 300 тыс. и 1 млн руб. соответственно.

Напомним, авария произошла днем 28 июля 2019 года на 18 км трассы "Байрамгулово - Новоандреевка". Косилов, управляя "Лексусом", совершил столкновение с автомобилем "Лада Веста". По версии следствия, Косилов проявил преступную неосторожность, пересек дорожную разметку 1.1, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и в месте, где обгон запрещен, начал обгон попутного транспортного средства, создав для движения водителя встречного автомобиля опасность, которая переросла в аварийную ситуацию, в результате которой произошло столкновение.

В результате ДТП водителю и одному из пассажиров отечественного автомобиля причинен тяжкий вред здоровью, второму пассажиру средней тяжести.

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Теги: Андрей Косилов, Равис, ДТП, уголовное дело, приговор,



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