В кардиодиспансере Сургута будут реабилитировать переболевших коронавирусом "сердечников"

В кардиодиспансере Сургута вскоре появится отделение для реабилитации тех, кто, имея профильные заболевания, перенёс коронавирус. Главврач диспансера Ирина Урванцева провела экскурсию для журналистов и рассказала о том, как налажена помощь пациентам, передаёт корреспондент Накануне.RU.

В диспансере разделены потоки поступающих пациентов. Экстренно поступают до 40 пациентов, планово - до 18. Всего же лечат до 10 тыс. пациентов в год. Родственники экстренно поступивших пациентов могут с комфортом дождаться окончания операции в специальной комнате. Чтобы не было задержек, работают два поста и другие специалисты.

Лабораторная служба разделена также на плановую и экстренную. Оснащение отвечает всем необходимым требованиям - за 9-18 минут можно с двумя койками, где могут быть пациенты, скажем, с неподтверждённым ковид-статусом, где оказывают срочную помощь кардио-больным. У этой палаты - своя вентиляция.

Средний возраст пациентов с острым коронарным синдромом - 61 год. Оперблок включает девять операционных. Детский и взрослый потоки разделены.

"Скорая нас может предупредить об остром больном, его сразу могут поместить в операционную", - сказала Урванцева.

Тромбоэластограф позволяет провести послеоперационную диагностику после операции. В реанимационном отделении шесть палат на 18 пациентов. Возможности позволяют обеспечить анестезиологическое сопровождение после операции. Делают 600 операций в год. В основном - коронарное шунтирование, протезирование аорты. Есть также реанимационная палата, где лежат те, кого не переводят в обычную палату на вторые сутки. При этом даже находящиеся на ИВЛ пациентов могут проходить прямо в палате вело-реабилитацию.

Условия позволяют качественно лечить даже "тяжёлых" пациентов с сопутствующими заболеваниями. Процедуру Экмо проходят 12 пациентов в год, 40% пациентов помогает это сохранить жизнь, это хороший показатель. Есть специальное направление для детской реабилитации, работает специальная комната.

Есть комната, где мама может приготовить ребёнку еду, а также постирать бельё. Это важно при долгом лечении. Из уникальных случаев - в реанимации лежит 15-дневный ребёнок с критическим пороком сердца, когда его ноги не снабжались кровью. Его прооперировали, вскоре его переведут к матери. Всего оперируют 150-180 в год, из них 25 - дети, поступившие в первые дни жизни.

Кардиологическое отделение для взрослых - самое сложное, потому что больным может быть много лет. За 2020 г. пролечились 811 пациентов, с начала 2021 г. - 411. Мужчин больше, нежели женщин. Средний возраст - 67 лет. 87-летняя пациентка рассказала, что поступила 19 августа по "скорой" с четвёртым инфарктом. Лечение, питание ей понравилось, сегодня она выписывается.

В здании установлен уникальный магнитно-резонансный томограф, купленный по нацпроекту "Здравоохранение". Он выдаёт изображение высокого качества. За год - с конца августа 2020 г. - проведено более 5 тыс. исследований. Особенностью также является большой диаметр прибора, туда влезет даже "тучный" пациент. Томограф был в момент поставки первым в УрФО. Время исследования сокращено вдвое.

"Мы 25 стоим на страже здоровья югорчан. Мы лечим 8 тыс. пациентов в год и делаем 4,5 тыс. операций за это же время. Основное для нас - обеспечить доступность кардиопомощи для пациентов. Работает чёткая маршрутизация. Активно наши врачи выезжают к пациентам. Центр - клиническая база для местного университета. 1 сентября на кафедру пришёл 31 ординатор", - сказала Урванцева.

В центре реабилитируются после коронавируса те, у кого есть кардио-проблемы. Есть специальная программа, разработанная ещё в августе прошлого года. Есть в ней, скажем, лечебная физкультура. Пациент получает такое лечение по полису ОМС. К слову, вся помощь в центре - по полису.

"Работаем над программами реабилитации. Хотим открыть профильное отделение. Нынешних площадей хватает для работы, вскоре часть перенесут в перинатальный центр, освободившиеся площади пустовать не будут", - сказала Урванцева.