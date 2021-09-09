09 Сентября 2021
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Происшествия Сибирский ФО
(2019) | Фото: Накануне.RU

Пропавших в Лесосибирске девочек нашли и везут на беседу с психологом

В Лесосибирске (Красноярский край) нашли двух 13-летних девочек, пропавших накануне.

Детей искали следователи и волонтеры. Во второй половине дня жители одного из поселков сообщили, что видели девочек в магазине, но задержать не успели – те скрылись.

"Вот сейчас их везут, будут проводить с ними беседы, выяснять причины и все подробности. С психологом будут работать. Пока от девочек нет никакой информации", - цитирует издание "Подъем" представителя краевого управления СКР.

В Следственном комитете добавили, что правовая оценка будет дана также действиям родителей девочек, которые, как писали СМИ, не сообщали в полицию об исчезновении дочерей.

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Теги: поиски, дети, лесосибирск, психолог



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Ранее 09.09.2021 13:04 Мск Пропавших в Лесосибирске девочек видели живыми и невредимыми в местном магазине


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