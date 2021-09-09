Пропавших в Лесосибирске девочек нашли и везут на беседу с психологом

В Лесосибирске (Красноярский край) нашли двух 13-летних девочек, пропавших накануне.

Детей искали следователи и волонтеры. Во второй половине дня жители одного из поселков сообщили, что видели девочек в магазине, но задержать не успели – те скрылись.

"Вот сейчас их везут, будут проводить с ними беседы, выяснять причины и все подробности. С психологом будут работать. Пока от девочек нет никакой информации", - цитирует издание "Подъем" представителя краевого управления СКР.

В Следственном комитете добавили, что правовая оценка будет дана также действиям родителей девочек, которые, как писали СМИ, не сообщали в полицию об исчезновении дочерей.