Глава Башкирии: Власть просто так не дается, она всегда захватывается

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил свое отношение к власти в ходе заседания в центре управления республикой. Он заявил, что уходящие в политику люди должны быть готовы к жесткой борьбе, так как власть всегда захватывается. Видеозапись с выступлением появилась в Сети.

"В политике очень жесткие правила. И первое правило – власть никогда просто так не дается, власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется", – заявил Хабиров.

"Я сейчас не буду про "Единую Россию", чтобы меня тут не обвинили. Точно так же я сейчас здесь нахожусь в определенной политической системе", - добавил он.

По словам Хабирова, не бывает ситуаций, чтобы определенного человека выбрали все 100% голосовавших. "Но всегда власть определенно большой группы людей, за которой стоит большая группа людей, захватывается. Поэтому там идет жесткая борьба", - продолжил глава республики.

"Если ты, парень, решил заняться политикой, ты должен быть готов к очень жесткой борьбе, где много критики, лжи против тебя, несправедливости и оскорблений", - заявил Хабиров, комментируя снятие с выборов и отказ в регистрации независимых кандидатов в депутаты Госдумы и Горсовет Уфы.