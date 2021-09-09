Глава Башкирии: Власть просто так не дается, она всегда захватывается

09 Сентября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Да будут вам города-миллионники!

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика Приволжский ФО В России
Радий Хабиров на шихане Куштау (2020) | Фото: правительство республики Башкортостан

Глава Башкирии: Власть просто так не дается, она всегда захватывается

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил свое отношение к власти в ходе заседания в центре управления республикой. Он заявил, что уходящие в политику люди должны быть готовы к жесткой борьбе, так как власть всегда захватывается. Видеозапись с выступлением появилась в Сети.

"В политике очень жесткие правила. И первое правило – власть никогда просто так не дается, власть всегда захватывается. И тот, кто захватил власть, он никогда с ней не расстанется", – заявил Хабиров.

"Я сейчас не буду про "Единую Россию", чтобы меня тут не обвинили. Точно так же я сейчас здесь нахожусь в определенной политической системе", - добавил он.

По словам Хабирова, не бывает ситуаций, чтобы определенного человека выбрали все 100% голосовавших. "Но всегда власть определенно большой группы людей, за которой стоит большая группа людей, захватывается. Поэтому там идет жесткая борьба", - продолжил глава республики.

"Если ты, парень, решил заняться политикой, ты должен быть готов к очень жесткой борьбе, где много критики, лжи против тебя, несправедливости и оскорблений", - заявил Хабиров, комментируя снятие с выборов и отказ в регистрации независимых кандидатов в депутаты Госдумы и Горсовет Уфы.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: радий хабиров, власть, глава башкирии



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети