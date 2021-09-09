"В России порядка 26 тысяч взрывоопасных заброшенных нефтяных скважин – вице-премьер

Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко, курирующая экологию и недра, заявила о наличии в стране около 26 тыс. заброшенных нефтяных скважин, представляющих опасность. Они не были законсервированы.

"Что касается объектов на суше, объектов накопленного вреда, мы сегодня фиксируем порядка 26 тысяч опасных, взрывоопасных скважин, это бывшие нефтяные разработки, которые необходимо точно так же утилизировать, выводить из эксплуатации", - заявила вице-премьер в эфире телеканала "Россия 24".

По словам Абрамченко, ликвидировать эти скважины планируется в рамках программы по "генеральной уборке" страны. "Уборка" в целом обойдется в 20 млрд руб.