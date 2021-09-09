09 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область
Загрязнение реки Исеть (2021) | Фото: facebook.com/zhukov.online

В Екатеринбурге река Исеть окрасилась в коричневый цвет

Участок реки Исеть от Куйбышева до Малышева в Екатеринбурге окрасился в темно-коричневый цвет, причины загрязнения пока неизвестны.

Под фото, выставленным депутатом Тимофеем Жуковым в Facebook, отписался журналист Алексей Остапов. Он заявил, что на данном участке есть выход одной из подземных рек и предположил сразу две причины случившегося.

Загрязнение реки Исеть(2021)|Фото: facebook.com/zhukov.online

"Два варианта: либо выше по течению этой речки что-то раскопали, и глиняная взвесь попала в коллектор, либо — лопнула какая-то труба, и размыла грунт со сливом в коллектор все той же глиняной взвеси", — заявил Остапов.

В администрации города не стали комментировать вероятные причины загрязнения, поскольку брать пробы воды и давать заключение могут только областные структуры и природоохранная прокуратура.

"На место выехали специалисты муниципальной экологической инспекции. Они визуально оценят обстановку и попытаются установить причину загрязнения. Возьмут пробы воды", — сообщила Накануне.RU пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян.

Напомним, что в апреле горожане также заметили непонятные выбросы в реку Исеть на плотинке. Позже администрация рассказала, что могло выходить из подводных труб.

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Теги: река, Исеть, Екатеринбург, загрязнение, пятно



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