Кремль ответил на сообщения о подготовке нового саммита Путина и Байдена

В Кремле не подтвердили информацию о подготовке нового саммита Владимира Путина и Джо Байдена.

В настоящее время "конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, идут российско-американские контакты на разном уровне, передает ТАСС.

Ранее украинское издание "Страна.UA" сообщило, что вторая очная встреча президентов может состояться уже в октябре этого года.

Напомним, первая встреча Байдена и Путина состоялась в июне этого года в Женеве. Прорывов на этих переговорах не случилось, но оба президента заявили, что есть ряд тем, по которым две страны готовы сотрудничать.