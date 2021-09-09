09 Сентября 2021
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Политика В России
Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве. (2021) | Фото: Мария Захарова

Кремль ответил на сообщения о подготовке нового саммита Путина и Байдена

В Кремле не подтвердили информацию о подготовке нового саммита Владимира Путина и Джо Байдена.

В настоящее время "конкретных прикидок по контактам на высшем уровне нет", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

По его словам, идут российско-американские контакты на разном уровне, передает ТАСС.

Ранее украинское издание "Страна.UA" сообщило, что вторая очная встреча президентов может состояться уже в октябре этого года.

Напомним, первая встреча Байдена и Путина состоялась в июне этого года в Женеве. Прорывов на этих переговорах не случилось, но оба президента заявили, что есть ряд тем, по которым две страны готовы сотрудничать.

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Теги: дмитрий песков, владимир путин, джо байден



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