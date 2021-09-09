09 Сентября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Кулак (2020) | Фото: Накануне.RU

Уральцу грозит 10 лет колонии за удар росгвардейца пластиковой картой

В Нижнем Тагиле передано в суд уголовное дело мужчины, обвиняемого в применении насилия к сотруднику Росгвардии. Теперь уральца могут надолго отправить в колонию.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось в ночь с 1 на 2 мая этого года, когда росгвардейцам поступил сигнал "тревожной кнопки" из кафе на улице Вагоностроителей. Выяснилось, что один из посетителей нарушал общественный порядок в заведении и в пьяном состоянии приставал к гражданам.

Для установления личности росгвардеец посадил его в служебный автомобиль и отвез в отделение полиции №17. В помещении дежурной части задержанный напал сзади на силовика, ударив его по лицу зажатой в кулак пластиковой банковской картой. Затем агрессор схватил его за средний палец левой руки и стал с силой выкручивать. В результате стражу порядка были причинены ссадины и кровоподтек в области нижнего века правого глаза, а также закрытый перелом диафиза основной фаланги пальца.

Как отметили в прокуратуре, мужчина свою вину признал в полном объеме. Сейчас его уголовное дело направлено на рассмотрение в Дзержинский районный суд. За нападение на росгвардейца тагильчанину грозит до 10 лет лишения свободы.

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Теги: Росгвардия, нападение, суд



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