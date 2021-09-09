В Тюмени пропал ребенок: убежал от няни, когда она отвлеклась

В Тюмени вновь пропал ребенок. Информация о пропаже 13-летнего мальчика Романа опубликована в "Регионспас. РФ", передает корреспондент Накануне.RU.

Сообщается, что у ребенка особенности развития, он не разговаривает. Рост мальчика составляет 156 сантиметров. Он плотного телосложения, волосы русые, глаза серые. Был одет в черно-серую куртку, темно-серые брюки, черные ботинки, темно-синюю утепленную кепку.



С собой у ребенка был синий рюкзак.

В telegram-канале "ЧС Тюмень" сообщается, что последний раз его видела няня у остановки "Сквер депутатов". Мальчик воспользовался тем, что женщина отвлеклась, и сбежал в неизвестном направлении. У него особенности развития, он неговорящий. Поэтому и находился с няней. Он может не откликаться на свое имя и не идти на контакт с незнакомыми.

В городе ведутся поисковые работы.

Напомним, что недавно Тюмень печально прославилась на всю страну - в городе пропала восьмилетняя Настя М. Она ушла из дома 30 июня. Ее тело с признаками насильственной смерти обнаружено 19 августа у озера Оброчное в 2,5 км от места ее жительства. После этого глава СКР Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании случаев исчезновения детей в Тюменской области, начиная с 1997 г.