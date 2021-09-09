09 Сентября 2021
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Экономика В России
(2005) | Фото: Накануне.ru

"Русал" хотел оформить экспорт годового объема алюминия до введения пошлин - СМИ

Компания "Русал" в июле подала декларацию на экспорт 1,2 млн т необработанного алюминия и 1,5 млн т алюминиевых сплавов до начала 2022 года по упрощенной процедуре. Это около 70% объема годового производства компании и почти весь годовой объем экспорта, пишет РБК.
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Издание полагает, что "Русал" хотел успеть провести декларацию до 1 августа, когда вступили в силу новые ставки экспортных пошлин. Эта хитрость в рамках закона, тем не менее, летом некоторые таможенные управления не принимали декларации по упрощенной процедуре, поэтому поставщики не смогли воспользоваться этой возможностью.

Также Минфин рекомендовал таможне отказывать в регистрации по декларациям, если будет установлен факт поставки продукции после 1 августа.

В "Русале" отрицают, что пользовались механизмами декларации "впрок"

Ранее в компании пригрозили возможностью остановки части производств, уровень рентабельности которых упадет из-за ввода экспортных пошлин.

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Теги: русал, экспорт, пошлины



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