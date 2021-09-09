Пропавших в Лесосибирске девочек видели живыми и невредимыми в местном магазине

Двух 13-летних школьниц из Лесосибирска, которых ищут полиция и волонтеры, заметили в одном из поселков города в магазине. Об этом сообщили в ГСУ Следственного комитета РФ по Красноярскому краю.

Сейчас следователи ведут проверку.

"Предварительно установлено, что 7 сентября две 13- летних девочки уехали в поселок Колесниково города Лесосибирск Красноярского края и в привычное время домой не вернулись. Установлено, что 9 сентября местные жители видели подруг в поселке Колесниково, однако девочки успели скрыться", - говорится в сообщении ведомства.

Пока выйти на след девочек не удалось.

Ранее СМИ сообщили, что родители девочек сразу не обратились в полицию, а лишь разместили пост в соцсетях.