Песков назвал кощунственными альтернативные версии гибели Зиничева

В Кремле заявили, что существует только одна реальная версия гибели главы МЧС РФ Евгения Зиничева, она официально озвучена.

"Все остальное - это уже просто такие достаточно кощунственные, не соответствующие действительности измышления", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он сообщил, что Владимир Путин планирует 10 сентября посетить церемонию прощания с главой МЧС, передает "Интерфакс".

Зиничев погиб 8 сентября в Норильске. По официальной версии, трагедия произошла на учениях, министр спасал кинорежиссера Александра Мельника.

При этом СМИ сообщали, что Зиничев мог погибнуть не на учениях, а при посещении водопада в заповеднике. РБК со ссылкой на источники писал, что глава ведомства и оператор Александр Мельник погибли около 7 часов утра не в ходе учений под Норильском, а в нескольких сотнях километров оттуда — на территории заповедного плато Путорана, на водопаде Китабо-Орон (также известном как Большой Иркиндинский водопад). Издание Readovka при этом отмечало, что, возможно, именно погибший оператор пытался удержать поскользнувшегося министра.

Источник "ВЧК-ОГПУ" затруднился сказать, кто именно начал падать первый – министр или режиссер, и кто пытался удержать другого. Якобы все произошло неожиданно, буквально в доли секунды, в итоге оба одновременно рухнули вниз и получили травмы, несовместимые с жизнью.