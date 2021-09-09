09 Сентября 2021
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Лесной пожар, авиация, МЧС, тушение, вертолёт (2020) | Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале тушат 20 лесных пожаров. 19 из них локализовано

За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась более чем два раза. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

На сегодняшний день на Среднем Урале действуют 20 природных пожаров на площади 1 тыс. 430,4 га. Из них локализовано 19 на площади 1 тыс. 423,4 га. Ликвидировано 12 пожаров.

В тушении принимает участие 351 человек. Задействовано 105 единиц техники, в том числе 10 пожарных машин, три бульдозера и 19 тракторов.

Напомним, по данным на вчерашнее утро в Свердловской области действовало 29 природных пожаров на площади 4 тыс. 112,9 га.

Ранее сообщалось, что борцы с лесными пожарами в регионе получат по 50 тысяч рублей.

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Теги: лесные пожары, площадь, Свердловская область



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