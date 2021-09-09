На Среднем Урале тушат 20 лесных пожаров. 19 из них локализовано

За минувшие сутки площадь лесных пожаров в Свердловской области сократилась более чем два раза. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном департаменте информационной политики.

На сегодняшний день на Среднем Урале действуют 20 природных пожаров на площади 1 тыс. 430,4 га. Из них локализовано 19 на площади 1 тыс. 423,4 га. Ликвидировано 12 пожаров.

В тушении принимает участие 351 человек. Задействовано 105 единиц техники, в том числе 10 пожарных машин, три бульдозера и 19 тракторов.

Напомним, по данным на вчерашнее утро в Свердловской области действовало 29 природных пожаров на площади 4 тыс. 112,9 га.

Ранее сообщалось, что борцы с лесными пожарами в регионе получат по 50 тысяч рублей.