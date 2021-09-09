09 Сентября 2021
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Происшествия Сибирский ФО
(2017) | Фото: Хабаровское отделение ОНФ

СМИ: На глиноземном комбинате "Русала" в Ачинске произошел разлив мазута

СМИ сегодня сообщили о разливе мазута на глиноземном комбинате "Русала в Ачинске (Красноярский край). Выяснилось, что разлив произошел еще на прошлой неделе, но информация появилась только сейчас. По данным ТАСС, прокуратура начала проверку. Росприроднадзор, как и прокуратура, пока не давали официальных комментариев и оценки того, что об инциденте стало известно спустя столь продолжительное время.

"На прошлой неделе произошел разлив мазута <...>. Внутри помещения на котел, который стоял на ремонте, ошибочно был подан мазут, в связи с чем произошел разлив мазута в объеме шести кубометров <...>. Специалистами котельной произведена утилизация мазута, который пролился. Разлива на рельеф и за пределы помещения не допущено", - сообщил источник издания в администрации Ачинска.

"Ситуация является локальной и не оказала влияния на окружающую среду, персонал и оборудование. ТЭЦ АГК работает в плановом режиме. Отметим, что на АГК действует система закрытого водооборота, что предотвращает сброс стоков предприятия и является дополнительной защитой окружающей среды", - сообщили в пресс-службе предприятия.

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Теги: русал, мазут, разлив, топливо



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