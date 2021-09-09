В Югре за два дня умерли два кандидата в депутаты

В Урае умерла кандидат в городскую думу Анна Панцевич. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в избиркоме.

Анне Панцевич было 59 лет. На выборы она шла самовыдвиженцем. В связи со смертью кандидата ее регистрация будет аннулирована.

По некоторым данным, причиной смерти кандидата будто бы мог стать коронавирус.

Панцевич работала в учреждении культуры Урая.

Отметим, что два дня назад на 59-м году жизни скончалась экс-депутат гордумы, бывшая директор школы № 23 Нижневартовска Светлана Титова. Она выдвигалась в депутаты думы округа. Причиной смерти кандидата также называли COVID-19. На выборы она шла от "Справедливой России".