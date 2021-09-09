Турция не будет требовать при въезде ПЦР-тесты от детей до 12 лет

Турция до конца сентября не будет требовать от детей до 12 лет справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на коронавирус, справку о вакцинации или экспресс-тест на антиген при въезде в страну. Об этом сообщает МВД республики.

Ранее въезд без справки был разрешен только детям до шести лет.

Напомним, что в Турции с 6 сентября начали действовать новые коронавирусные ограничения: под запретом оказалось посещение концертов, кино и театров без справки о перенесенной инфекции или отрицательном тесте на COVID-19.

В МИД заявили, что под эти правила попадают только граждане Турции и иностранцы, имеющие вид на жительство в стране. В МДВ республики подтвердили, что иностранные туристы не попадают под новые covid-ограничения.