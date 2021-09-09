Прокуратура подала иск к владельцу "Парка бабочек" в Екатеринбурге, где ребенка укусила змея

Природоохранная прокуратура Свердловской области подала иск в суд в отношении ИП Ивана Шулева, являющегося владельцем "Парка бабочек", где в прошлом месяце ребенка в щеку укусила змея. Дело уже передано на рассмотрение судье, сообщается в картотеке дел Орджоникидзевского районного суда.

В ходе проверки контактного зоопарка, прокуратурой были выявлены нарушения ветеринарного законодательства.

Напомним, что Генеральная прокуратура взяла на контроль ход проверки инцидента с укусом пятилетней девочки змеей. 29 августа ребенок находился в зоопарке вместе с мамой. По желанию самой девочки сотрудник посадил ей на шею королевскую змею (относится к категории неядовитых), которая укусила ребенка в лицо. Пострадавшей была оказана медицинская помощь.

После случившегося стало известно, что контактный зоопарк будет закрыт.