09 Сентября 2021
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банкротство (2016) | Фото: efir24.tv

ФНС подала иск о банкротстве газеты "Советский спорт"

Органы Федеральной налоговой службы в Москве подали иск в столичный арбитраж с требованием признать банкротом учредителя издания "Советский спорт" – старейшего в России спортивного СМИ, пишут "Ведомости".

СМИ существует сейчас в печатной версии и в виде сайта.

В 2014-2016 гг. у газеты менялись владельцы, также смена владельца произошла буквально месяц назад, 3 августа.

Чистый убыток "Советского спорта" в 2020 г. вырос более чем в два раза — до 48,2 млн руб. после 21,5 млн руб. в 2019 г.

Главред и гендиректор издания Николая Яременко заявил, что газета намерена погасить долг перед налоговиками и до банкротства не дойдет.

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Теги: фнс, банкротство, советский спорт



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