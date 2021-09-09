09 Сентября 2021
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Происшествия Челябинская область
(2006) | Фото: www.kurakani.tk

В Челябинской области еще в одном населенном пункте ввели карантин по птичьему гриппу

В деревне Каинкуль Кунашакского района Челябинской области ввели карантин по птичьему гриппу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации района.

"По результатам проведенных анализов в деревне Каинкуль подтвердились случаи заражения птичьим гриппом. Поэтому здесь вводится карантин. На сегодня это единственная точка с официальным объявлением карантина", - рассказали в мэрии.

В населенном пункте проводится подворовый обход, изымается птица с целью уничтожения. Запрещен ввоз и вывоз мясопродуктов и живой птицы из деревни.

В администрации района отметили, что не по всему району падеж птицы связан с инфекцией.

"В деревни Кубагаушево был массовый падеж, но проведенные лабораторные анализы показали, что птичьего гриппа не было. 10-11 сентября ожидаются результаты анализов, взятых с погибшей птицы в Кунашаке", - говорится в сообщении.

Жителей района просят не выпускать птицу не только со двора, но и из закрытого помещения.

Напомним, в августе в поселке Худайбердинский Аргаяшского района ввели карантин по птичьему гриппу. Эпизоотическим очагом определена территория крестьянского фермерского хозяйства.

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Теги: птичий грипп, птица, карантин.



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