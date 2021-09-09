Личная обсерватория и телестудия: "Газпром" открыл самую дорогую в России частную школу

"Газпром" в связи с переносом штаб-квартиры компании в Петербург открыл в Северной столице самую дорогую в стране частную школу.

Информация об элитном учреждении на Крестовском острове впервые появилась на публичной площадке, на это обратила внимание "Фонтанка". Сайт петербургской "Газпром школы" стал доступен для пользователей 7 сентября.

Как стало известно, учебное заведение имеет разделение на три профиля. Выбрать направление ученики могут с восьмого класса. В учреждении также на выбор преподают пять иностранных языков.

В школе предусмотрены занятия в Центре дополнительного образования. Каждому ученику доступны разные дисциплины: от хореографии, иностранных языков, баскетбола и музыки до VR-технологий, подкастинга, урбанистики, робототехники, астрономии. Можно выбрать урок литературы, к которому дети на кружке создают аудио- и видеоподкасты про литературных героев, или урок геометрии с освоением навыков 3D-моделирования.

Согласно снимкам на сайте, у школьников будет возможность посещать краеведческий музей, оборудованный сенсорными экранами, класс труда для девочек, бассейн с надувным единорогом, а также библиотеку и класс робототехники. Также у детей будет своя студия звукозаписи. На крыше здания оформлен купол обсерватории.

Строительство объекта на 825 учащихся обошлось в 5,2 млрд рублей. Для сравнения: на возведение школы в Приморском районе на 1600 мест потратили 2 млрд рублей, отмечает "Фонтанка".

"По сравнению с типовыми российскими школами, особенно в глубинке, где крышу починить не на что, газпромовское образовательное учреждение за миллиарды выглядит издевательски", - комментирует телеграм-канал "Redacted Р6" (Котел#6).

В начале августа стало известно о завершении перерегистрации штаб-квартиры "Газпрома" в Северной столице. В связи с этим в СМИ заговорили о больших налоговых отчислениях в бюджет, озвучив предварительную сумму в 150 млрд рублей. Ранее "смену прописки" газовой корпорации комментировал губернатор города Александр Беглов. Он заявлял, что ожидает мощный экономический вклад за счет налоговых поступлений.