По пути Израиля: В поголовно вакцинированной Монголии настоящая эпидемия коронавируса

В Монголии, где вакцинировано 98% взрослого населения, настоящая эпидемия коронавируса. В стране постоянно обновляются рекорды по заболеваемости, и по этому показателю в расчете на миллион жителей она вышла на первое место в мире.

Мы уже писали о Монголии в июне. Тогда наблюдался большой рост заболеваемости и смертности. После этого произошло улучшение, но в августе стало еще хуже.

Вакцинация в Монголии началась в конце февраля. В день тогда фиксировали всего по 30-40 случаев вируса, и вообще не было умерших (только двое умерли в начале января). Потом, как и во многих других странах, вскоре после этого заболеваемость резко пошла вверх. Интересно, что это уже третья волна заболеваемости, и каждая следующая намного сильнее предыдущей. Если в апреле на пике было по тысяче заболевших за день, в июне - 2,5 тыс., то сейчас - почти 4 тыс. Это в 9 раз больше, чем в России. Заболевает 0,1% населения страны в день, что почти соответствует критериям эпидемии (почти во всех странах заболеваемость до них и близко не дотягивает). Притом что плотность населения очень низкая: в огромной Монголии проживает всего 3,3 млн человек.

В июне начали вакцинировать подростков от 16 лет и детей 12-15 лет. Прививочная кампания шла под лозунгом "За лето, свободное от ковида, давайте сделаем прививку". Сегодня все взрослые привиты, но стало только хуже. Как и в других странах, где в результате вакцинации тоже произошло резкое ухудшение, никакой видимой необходимости в ней не было. При этом власти всех стран твердят одно и то же: нужно продолжать делать уколы, потому что это единственный способ победить коронавирус.

Показательный факт: за год до начала вакцинации в стране квидом заболели 2,5 тыс. человек, а за полгода после этого - 240 тыс. Умерли соответственно 2 человека и 990.

Недавно Накануне.RU получило интересный результат: с ростом вакцинации в странах мира растет заболеваемость ковидом и ковидная смертность. Эта корреляция имеет среднюю степень связи для заболеваемости и более слабую для смертности, но в среднем это статистический факт. Никакого улучшения вакцинация не дает. Случай Монголии является одним из многих в этом ряду.