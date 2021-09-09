"Бледная спирохета вместо мозгов": автор идеи о переименовании Украины обиделся на своих критиков

Чиновник из администрации украинского президента, предложивший переименовать страну в Русь-Украину, разочарован критиками своей идеи. Он считает, что у них нет "ни понимания, ни размаха", а вместо мозгов у них "бледная спирохета, заросшая вишней".

"Я подустал от людей, чьи мысли и действия продиктованы страхом или тупостью", - написал на своей странице в Facebook советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович.

Он напомнил, что на протяжении XX века Украина неоднократно переименовывалась, и в этом не было ничего страшного.

"И эти люди еще обижаются на сравнение с афганскими беженцами", - выразил чиновник презрение своим критикам.

"Русь – это мы… русы, русины… Я бы сменил название государства, назвал бы нас Русь-Украина, двойное название сделал бы. Мы работаем над этим", - заявил Арестович ранее. Он добавил, что нужно "отобрать у России бренд "русских".