09 Сентября 2021
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Общество Свердловская область
трасса М-5 (2019) | Фото: Накануне.RU

На трассе М-5 к Екатеринбургу ограничат движение до 1 октября

Движение на автодороге М-5 на км 192 будет ограничено до 1 октября текущего года в связи с ремонтом съездов примыкания на ЕКАД.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", на месте ремонта уже выставлены временные знаки, а движение будет осуществляться только по одной полосе в направлении Екатеринбурга.

"Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута", - заявили в компании.

Там также сообщили о введении реверсивного движения на 48 км трассы Р-351 Екатеринбург-Тюмень, которое будет действовать завтра (10 сентября) с 11.00 до 17.00.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному бесплатному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.


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Теги: М-5, Екатеринбург. ремонт, перекрытие, ограничение движения



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