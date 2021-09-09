На трассе М-5 к Екатеринбургу ограничат движение до 1 октября

Движение на автодороге М-5 на км 192 будет ограничено до 1 октября текущего года в связи с ремонтом съездов примыкания на ЕКАД.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФКУ "Уралуправтодор", на месте ремонта уже выставлены временные знаки, а движение будет осуществляться только по одной полосе в направлении Екатеринбурга.

"Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута", - заявили в компании.

Там также сообщили о введении реверсивного движения на 48 км трассы Р-351 Екатеринбург-Тюмень, которое будет действовать завтра (10 сентября) с 11.00 до 17.00.

Узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно по круглосуточному бесплатному телефону Дежурно-диспетчерской службы "Уралуправтодора": 8-800-200-63-06.





