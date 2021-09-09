09 Сентября 2021
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Происшествия В России Москва
изнасилование, девочка, девушка (2016) | Фото: Oren1.ru

В Москве на треть выросло число изнасилований - прокуратура

Московская прокуратура опубликовала статистические данные по преступлениям, совершенным за восемь месяцев 2021 года. Общее из число снизилось на 1,1% к аналогичному периоду прошлого года, составив почти 96 тыс.

Самое заметное снижение преступности зафиксировано в Восточном административном округе – минус 9,6%. В Северо-Западном административном округе преступность выросла на 15,1%.

Около трети преступлений – 33 тыс. – совершены в общественных местах, в том числе более 19 тыс. – на улицах, говорится в сообщении надзорного ведомства в Telegram-канале.

На 12% выросло число преступлений, связанных с интернетом.

Но значительнее всего выросло число изнасилований – на 32,4% (90 преступлений). Совершено 115 убийств (-21,2%), 231 разбой (-26,9%), более 40 тыс. краж, почти 500 угонов автомобилей.

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Теги: прокуратура, преступность, москва, изнасилования, статистика



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